Man lebe zweimal, schrieb einst der französische Schriftsteller Honoré de Balzac (1799 bis 1850): «Das erste Mal in der Wirklichkeit, das zweite Mal in der Erinnerung.» Und was Balzac übers Leben schrieb, das gilt auch fürs Wandern.

Die 15 Etappen der Jubiläumssaison sind geschafft, die strengen Aufstiege gemeistert, die Felder und Wälder der Nordwestschweiz durchschritten, die Apéros langsam verdaut. Was jetzt kommt, ist das Schwelgen in den Leserwandern-Erinnerungen.

Wisst ihr noch (das habe ich gelernt: Wanderer duzen sich), wie wir am 1. August von der Regionalpolizei Lenzburg mit Ovo-Riegeln überrascht worden sind? Die Polizisten hatten uns kurz zuvor im Wald entdeckt, fuhren schnurstracks auf den Posten, checkten unsere Wanderroute online ab und stellten sich mit den süssen Launemachern an den Wegrand.