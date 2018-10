Mit ihrem Mitsubishi fuhr die 21-jährige Schweizerin in Aarau am Samstagnachmittag auf der Flösserstrasse, als sie auf der nassen Fahrbahn nach rechts gegen die Böschung geriet.



Wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, rückte neben Kantons- und Stadtpolizei auch die Feuerwehr aus. Das Unfallfahrzeug musste gesichert werden, bevor es zur Bergung kommen konnte. Der Sachschaden beträgt zirka 3'000 Franken. Beide Insassen des Mitsubishi blieben nach Polizeiangaben unverletzt. (jk)