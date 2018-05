Es gibt ein Video, das ihn im Rummel der Krawalle zeigt. Am frühen Dienstagmorgen war es dann soweit: Die deutsche Polizei konnte den jungen Mann identifizieren und hat ihn in der Schweiz ausfindig gemacht. Es handelt sich um einen 27-Jährigen Aargauer. In Winterthur wurde er aufgegriffen, in Bremgarten seine Wohnung durchsucht.