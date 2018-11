Heute Dienstag beginnt der Grosse Rat mit der Budgetdebatte 2019. Ob die Kultur drankommt? Das ist unsicher – und ja, etwas zweideutig formuliert. Erstens ist es ungewiss, für welche Abteilungen die Verhandlungszeit heute reicht. Und zweitens ist nicht sicher, aber zu befürchten, dass bei der Kultur substanziell gekürzt wird.

Beobachter glaubten bis vor kurzem, die Sparrunden der letzten Jahre im Bereich Kultur seien beendet – so sah es jedenfalls nach dem Entwurf des Regierungsrates aus. Sprich: Die zeitlich begrenzten Kürzungen bei den Leuchttürmen sollten ab 2019 wieder aufgehoben werden. Und auch beim Kuratorium sah die die Regierung gleich viel Geld vor wie 2018 – respektive für seinen Personal- und Betriebsaufwand sogar etwas mehr. Begründung der Regierung: «Im Budgetjahr steigt der Aufwand, weil das Kuratorium sein 50-jähriges Bestehen feiern kann und zu diesem Anlass unter anderem eine Publikation veröffentlicht. Der Personalbestand bleibt unverändert.» Die Regierung setzte deshalb 518'000 statt 489'000 Franken ein.

Kuratorium im Visier

Doch die Fachkommission des Departements Bildung Kultur und Sport (FaKo BKS) schlägt nun in einem Minderheitsantrag vor, diesen Betriebsaufwand zu kürzen und für die nächsten vier Jahre gar fix auf 480'000 zu plafonieren. Die nachberatende KAPF, die Kommission für Aufgabenplanung und Finanzen, übernahm diesen Minderheitsantrag.

Wie wurde in der Fako dieser Minderheitsantrag begründet? Das fragten wir Martin Lerch (EDU, Rothrist), der als Vizepräsident die Sitzung leitete. Seine Begründung: «Wir müssen sparen.» Die Frage sei nur: Wo können wir noch sparen? «Eine Minderheit der Kommission hatte den Eindruck, das Kuratorium werde auch mit diesem Geld seinen Betrieb aufrechterhalten können», so Lerch. Ein Eindruck, den Kuratoriumspräsident Rolf Keller auf Anfrage gar nicht teilt. «Diese Kürzung wäre eine Katastrophe», sagt er. Und verweist auf den letzten Jahresbericht, in dem er schilderte, wie schwierig es sei, überhaupt noch Kuratorinnen und Kuratoren zu gewinnen – die mit Ausnahme bescheidener Sitzungsgelder nicht entschädigt werden für ihre Arbeit, die durchschnittlich einen Tag pro Woche ausmacht. Bei den quasi ehrenamtlich arbeitenden Kuratorinnen und Kuratoren könne man daher nicht sparen. Also müssten auf der Geschäftsstelle Stellenprozente gestrichen werden, bei den Teilpensen und angesichts der Arbeitslast sei das aber auch fast nicht möglich. Die Regierung hält hier übrigens an ihrem Antrag der Erhöhung fest.