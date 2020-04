Aargauer Starkoch verwandelt New Yorker Luxusrestaurant in Suppenküche

Daniel Humm wurde 1976 in Strengelbach geboren und wuchs in Schinznach auf. Seine Kochlehre absolvierte er im «Kurhotel im Park» in Schinznach-Bad. Nach Stationen in Top-Restaurants in Montreux (VD) und Rehetobel (AR) ging Humm 2003 nach San Francisco und wurde Küchenchef im Campton Place. 2006 wechselte er an die Ostküste und wurde Chef im «Eleven Madison Park». Seit ein paar Monaten ist Humm alleiniger Inhaber der Restaurantgruppe «Make It Nice» mit Gastrobetrieben in New York, Los Angeles, Las Vegas und in London.