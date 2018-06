An den zwei Festwochenenden nehmen mehr als 5000 Musikanten von 132 Musikgesellschaften teil. Am ersten Wochenende sind es mehr, da es mehr Harmoniemusikgesellschaften als Brass-Bands gibt, denen das Festwochenende vom 29. Juni bis zum 1. Juli vorbehalten ist, erklärt Marbot. «Heute am Samstag sind es die meisten, mit zirka 1800 Musikanten.»

Die erste Herausforderung bei der Organisation des Festes stellte sich schon Anfang 2016, als es darum ging, die drei Vereine Stadtmusik Laufenburg, MG Kaisten und MG Sulz zusammenzubringen, die schliesslich alle auf ihren Hauptversammlungen mit grossen Mehrheiten für das gemeinsame Musikfest votierten. Marbot erzählt, dass die Organisation des Events seit Herbst 2016 läuft, als das OK den Auftrag zur Durchführung erhielt.

Der musikalische Wettbewerb findet an fünf Spielorten statt. Am ersten Festwochenende spielten die Tambouren-Musikvereine samstags auf der Eventbühne in der Burgmattstrasse und am Pontonierdepot am Rhein. In der Stadthalle, in der Turnhalle Burgmatt und in der Sankt-Johann-Kirche traten die Musikgesellschaften auf, die am Sonntag dann alle fünf Spielorte in Beschlag nahmen.

Querflöte und Helferin

Insgesamt sind an den sechs Festtagen um die 1000 Helfer im Einsatz, erklärt Marbot. Zirka 700 haben das OK und die drei ausrichtenden Vereine rekrutiert, zusätzliche Helfer kommen von weiteren Vereinen, die beispielsweise Bars auf der Festmeile betreiben. Im Rhy-Grill sind in einer Schicht etwa 15 Helfer im Service und am Grill im Einsatz, erzählt Irene Leonforte, die Querflöte in der Stadtmusik Laufenburg spielt.

Ihre Schicht als Bedienung dauert von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag ist sie im Festzelt zum Abräumen eingeteilt. «Heute Morgen hab ich mir Marschmusiken angeschaut und um 19 Uhr gehe ich noch in die Stadthalle», sagt Leonforte, die sich natürlich auch die Zeit nimmt, das Musikfest zu geniessen.

12'000 Besucher erwartet

Das OK erwartet für dieses und das nächste Festwochenende vom 29. Juni bis 1. Juli 12 000 Besucher, denen neben den Konzerten und Paraden weitere musikalische Unterhaltung geboten wird. Auftritte zahlreicher Unterhaltungsbands wie etwa dem Trionettli, der Burnout Country Band, den Bieranjas und andere beleben die Bühnen mit einem vielfältigen Musikangebot.

Beizen und Foodtrucks sorgen mit Grillgut und vielen internationalen Köstlichkeiten für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. Mit Kinderkarussell, Dosenwerfen, Hüpfburg, Sandkasten und anderem mehr ist auch für Familien gesorgt.

