Boote vor Weiterfahrt reinigen

Damit sei aber noch keine Gewähr gegeben, sagt Braun, denn Grundeln kleben ihren Laich auch an Schiffsrümpfe: «Die transportieren diesen Fisch dann ungewollt nach oben in weitere Gewässer.» Um das zu verhindern, müsste man bei der Staustufe, die die Grundeln bisher noch nicht überwunden haben, Boote eigentlich aus dem Wasser holen, sie reinigen und so lange trocknen lassen, bis der Laich abgetötet wird. Erst dann sollte man das Boot wieder zu Wasser lassen.

Gibt es keine natürliche Lösung, einen Fressfeind etwa? Zander würden Grundeln fressen, sagt Braun: «Aber auch er gehört nicht in unsere Fauna und Flora, obwohl er ein guter Speisefisch wäre.» Deutschland hat weniger Berührungsängste. In Waldshut etwa setze man Zander aus, so Braun.

Ein ähnliches Problem wie mit der Grundel haben die Fischer mit dem Wels: «Er frisst alles, was er erwischt, und verbreitet sich rasch. Wir grenzen ihn ein, indem wir ihn gezielt befischen. Natürlich ist er auch ein guter Speisefisch.» Auf die Grundel gibt es aber noch keine Antwort. Braun warnt: «Die Zeit läuft uns davon.»