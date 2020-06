Als Folge der Coronakrise: Erst 2021 wird wieder gewandert

Wir haben uns schwergetan mit dem Entscheid, aber nach allen Abwägungen sind wir sicher, dass er der einzig Richtige ist. Wie für alle Veranstalter von Events mit bis zu mehreren hundert Teilnehmenden sehen sich auch die Zeitungen von CH Media gezwungen, auf die Durchführung des Leserwanderns diesen Sommer zu verzichten. Die Gesundheit und Sicherheit der Leserinnen und Leser und der ganzen Gesellschaft gehen vor.

Dieser Entscheid mag angesichts der am 27. Mai kommunizierten Lockerungen nicht zwingend erscheinen. Doch Sicherheit und Gesundheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind für Verlag und Redaktion wie auch für die drei Partnerorganisationen Aargauer Wanderwege, Baselland Tourismus und Solothurn Tourismus das Wichtigste.

Die Mehrheit der AZ-Wandererinnen und Wanderer sind über 60 Jahre alt und gehören somit zumindest zu den erweiterten Risikogruppen. Die drei Veranstalter «Aargauer Zeitung», «Solothurner Zeitung» und bz, die Zeitung für die Region Basel wollen nicht das geringste Risiko eingehen, einen neuen Herd der Coronapandemie zu bilden und einige hundert Leute zu gefährden und in Quarantäne schicken zu müssen.

Etwas Keuchen, Husten und Schwitzen sind auf Wanderungen nicht zu vermeiden. Das sind körperliche Reaktionen, die man in den Zeiten der Pandemie nicht in grossen Gruppen zulassen sollte, auch wenn zur Zeit zum Glück ganz wenige neue Coronafälle gemeldet werden. Aber das kann sich schnell wieder ändern. Wir wissen es nicht. Auch aus Gründen der Planungssicherheit können wir den Entscheid auch nicht weiter hinausschieben, in der Hoffnung, dass schon im Juli gar keine Einschränkungen mehr nötig sind.

Das war die Leserwandern-Saison 2019: