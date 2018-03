Negativ ausgewirkt auf den Mitgliederbestand oder den Spendeneingang bei Alzheimer Aargau hat sich der Veruntreuungsfall nicht, wie Beatrice Beck sagt. Reagiert hat der Verein dennoch: Neu wurden in der Administration zusätzliche Mechanismen eingebaut, um die Kontrolle der Finanzen zu verbessern und das Risiko einer Verfehlung zu minimieren. So ist konkret das Prinzip von zwei Unterschriften bei Rechnungen eingeführt worden.

Einen neuen Geschäftsleiter hat Alzheimer Aargau nicht angestellt, die Aufgaben wurden aufgeteilt. «Inzwischen hat Marianne Candreia die fachliche Stellenleitung übernommen, und für administrative Aufgaben ist eine neue Kraft eingestellt worden», sagt Beck.

Wechsel im Präsidium

Sie selber wird als Präsidentin zurücktreten – später als geplant. «Eigentlich wollte ich mein Amt schon früher abgeben, aber nachdem wir die Veruntreuung bemerkt hatten, habe ich mich entschieden, erst nach Abschluss dieses Falls zurückzutreten», sagt sie.

An der Mitgliederversammlung, die am 26. April stattfindet, stellt sich Karin Schwarzenbach als Nachfolgerin von Marianne Beck im Präsidium zur Verfügung. Neu in den Vorstand gewählt werden soll Thomas Jenelten, die bisherigen Vorstandsmitglieder verbleiben im Amt. An derselben Versammlung sollen die Vereinsmitglieder auch die Rechnungen der letzten beiden Jahre genehmigen. Aufgrund der Unregelmässigkeiten konnten diese bisher nicht zur Abnahme vorgelegt werden.