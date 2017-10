Laut der Kantonspolizei Aargau waren die Rettungsdienste rasch vor Ort. Für den Verunfallten, ein 24-jähriger Schweizer aus der Region, kam dennoch jede Hilfe zu spät.

Die Strecke zwischen Zofingen und Bottenwil war bis 13 Uhr gesperrt.

Keine eindeutige Erklärung

Aus welchem Grund der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist auch am Tag nach dem Unfallnoch unklar, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstagmorgen mitteilt.

Die intensiven ersten Ermittlungen im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffneten Untersuchung konnten die Unfallursache nicht eindeutig klären. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Obduktion des Leichnams angeordnet und veranlasste Analyse, um einen möglichen Einfluss von Alkohol oder Drogen nachzuweisen.

Weitere Faktoren – Zeugen gesucht

Die ersten Erkenntnissen weisen darauf hin, dass der 24-jährige Autofahrer mit übersetzter Geschwindigkeit unterwegs war. «Gleichzeitig stehen weitere Faktoren im Raum», heisst es jedoch in der Mitteilung der Kapo, ohne dass diese weiter ausgeführt werden. Es sei Bestandteil der weiteren Abklärungen.

Des Weiteren sucht die Polizei nach Augenzeugen, die Aussagen zur Fahrweise des grauen Madza 3 am Mittwochmorgen können. Hinweise sind an die Mobile Polizei in Schafisheim zu melden (Telefon 062 886 88 88).