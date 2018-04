Bärlauch schmeckt roh und gegart. Wobei Sie «gegart» nicht wörtlich nehmen sollten: Bärlauch verliert stark erhitzt schnell an Geschmack. Geben Sie ihn daher immer erst am Schluss zu Ihrem Gericht, etwa in eine Suppe oder in einen Salat. So behält der Bärlauch auch seine gesunden Eigenschaften: Ihm wird eine antibakterielle Wirkung zugesprochen, er wirkt galletreibend, hilft gegen Blähungen und ist reich an Vitamin C, Kalzium, Eisen und Magnesium.

Bärlauch kann wie frische Kräuter verwendet werden, etwa Basilikum oder Peterli. Er gibt fast jeden Gericht eine frühlingshaft-frische Note. En Guete!

Traditionell bis kreativ: Das kochen unsere Leser

Der Klassiker ist das Bärlauch-Pesto: Für diese Frühlings-Variante den Bärlauch anstelle von Basilikum verwenden, nach Belieben können Sie den Knoblauch weglassen, da Bärlauch einen knoblauchartigen Eigengeschmack hat. Auch Sauerampfer oder Löwenzahnblätter können zum Frühlings-Pesto hinzugefügt werden – für den Frühlings-Extrakick!

«Einfach und simpel» mag es ein anderer Leser: Eine Scheibe Zopf mit Frischkäse bestreichen und mit gehacktem Bärlauch bestreuen. Auch zu hart gekochten Eiern passt gehackter Bärlauch vorzüglich. Perfekt für einen Osterbrunch!