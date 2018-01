Thomas Rohrbach, Mediensprecher des Bundesamts für Strassen (Astra) spricht von einem glimpflichen Ausgang. "Wir haben getan, was wir konnten, um den Schaden und die Einschränkungen auf Nationalstrassen möglichst gering zu halten", sagt er gegenüber der az. "Ein Sturm wie ‹Burglind› kommt nicht alle Tage, man kann sich also darauf vorbereiten."

Konkret meint Rohrbach, dass das Astra Warnungen für die Verkehrsteilnehmer veröffentlichte und die Einsatzkräfte in Bereitschaft standen. Trotzdem kam es in der Region Aargau zu Sperrungen, weil abgebrochene Äste auf der Fahrbahn lagen oder Bäume die Strassen blockierten, beispielsweise auf der A1 zwischen Mägenwil und Aarau-Ost.

"Normalerweise wird eine so genannte Niederhaltezone zwischen Fahrbahn und Waldrand eingehalten. Diese beträgt 30 Meter Abstand", so Dieter Flückiger, Leiter des Werkhof Oensingen. Am Mittwoch war er mit 50 Personen in den Kantonen Aargau, Solothurn und Basel unterwegs, um Bäume und Äste von den Autobahnen zu räumen.

Gemeinden zögern, für Schutz zu zahlen

Flückigers Team kümmert sich unter anderem um die Grün- und Baumpflege entlang der Nationalstrassen in der Nordwestschweiz (NSNW) . Und obwohl der Bestand auf den rund 300 Kilometern Strecke immer kontrolliert wird, könne man für nichts garantieren. Flückiger: "Ein Sturm dieser Stärke lässt auch Ziegel auf die Autobahn wehen, Lastwagen umkippen oder reisst Baumwipfel ab."