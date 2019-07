Am Sonntag, kurz vor 3 Uhr, wurde der Kantonspolizei gemeldet, dass in einem Mehrfamilienhaus an der Dorfstrasse, im obersten Stock auf dem Balkon, ein Brand ausgebrochen sei.

Die zur Zeit des Brandes schlafenden Bewohner konnten die Wohnung noch rechtzeitig verlassen. Laut der Kantonspolizei Aargau musste eine 26-jährige Frau jedoch infolge Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Dank dem raschen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergriff des Feuers auf das Dach verhindert werden.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Brand auf dem Balkon ausgebrochen ist. Die Brandursache wird zurzeit durch den Brandermittler abgeklärt. «Fahrlässigkeit steht im Vordergrund», so die Kantonspolizei Aargau. (kpa)

Die aktuellen Polizeibilder: