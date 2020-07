Best of 10 Jahre Leserwandern – Teil 1: Wandern war, ist und bleibt die grosse Lust

Tatsächlich liessen sich die drei Lamas noch so gerne streicheln und führen. Für die Wanderschar entpuppten sie sich mit ihrer ruhigen Art als zuverlässige Gefährten. Das würde jeder, der eines der Tiere einmal an der Leine führen konnte, ohne Zögern bestätigen.



Die Wanderung im Bucheggberg bot freilich weitere Überraschungen: Bevor sich die 81 Wanderer auf den Weg zum Schloss Buchegg machten, versammelten sie sich in der Kirche Lüsslingen. Hier erteilte Pfarrerin Tabea Glauser einen Wandersegen. Was sollte da noch schiefgehen?



Lohnenswert war die Etappe aber natürlich auch wegen der Gegend. Der Bucheggberg, dieser liebliche Landstrich, ist fast vollständig vom Kanton Bern umgeben. Seine Hügelzüge heben sich stolz von den Ebenen des Mittellandes ab. Weit weg von grossen Touristenströmen marschierten die Wanderer vom idyllischen Dorfkern Lüsslingens aus über sanfte Hügel und durch schmucke Dörfer, passierten ein Mosaik von Wäldern und Feldern und kamen vorbei an blumengeschmückten Bauernhöfen inmitten alter Obstbäume.



Als hätte das alles noch nicht gereicht, gab es auf einer Hügelkette sogar ein 180-Grad-Panorama auf den Jura und die Berner Alpen. «Das nennt man jetzt idyllisch, oder?», fragte eine Wanderin im Ziel, beim altehrwürdigen Schloss Buchegg, diesem Zeitzeugen des Mittelalters.

Ach ja: Alle Wanderer blieben trocken. Spuckten die Lamas doch mal, nahmen sie lediglich ihre Artgenossen ins Visier. (sva)

Wander-Empfehlung 2: Die allererste Leserwanderung

Die erste Leserwanderung überhaupt startete vor dem AZ-Mediengebäude in Aarau.

Die Wanderung in Kürze:

Ausgangspunkt: AZ Medien, Neumattstrasse 1, Aarau

Wanderzeit: 3:30 Stunden

Wanderdaten: 11,1 km, 659 m Aufstieg, 256 m Abstieg

Roman Würsch, unser Chef vom Dienst (heute wie damals), erinnert sich:

Das Jahr 2010 war von Schweiz Tourismus als das Jahr des Wanderns ausgeschrieben. Diese Zeitung berichtete im April unter dem Titel «Das Wandern ist des Schweizers Lust» über die Lancierung dieser Aktion. Angesichts der Tatsache, dass sich etwa jeder Dritte in der Schweiz als Wanderer bezeichnet(e), war der Aktion ein Erfolg beschert.