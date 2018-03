Die Axpo werde nach dem positiven Entscheid des ENSI die Anlage schrittweise wieder in Betrieb nehmen, hiess es an einer Medienkonferenz der Betreibergesellschaft vom Dienstag in Brugg. Bei der Wiederinbetriebnahme würden umfangreiche Sicherheitstests durchgeführt.

Danach wird der Leistungsbetrieb gemäss Axpo-Angaben stufenweise aufgenommen, so dass Block 1 voraussichtlich Ende März wieder auf Volllast sein wird. Damit dürfte Beznau 1 nach genau dreijähriger Pause wieder Strom liefern können.

Sämtliche Untersuchungen, die im Zusammenhang mit den Einschlüssen am Reaktordruckbehälter durchgeführt wurden, hätten die ursprünglichen Annahmen bestätigt, sagte Axpo-CEO Andrew Walo vor den Medien. Die Unregelmässigkeiten seien herstellungsbedingt und nicht betriebsbedingt.

Für die Axpo habe sich die Nachweisführung als höchst komplex und ressourcenintensiv erwiesen, sagte Walo weiter. Rund 40 interne und externe Experten sowie mehrere spezialisierte Unternehmen hätten dabei mitgearbeitet.

Zusammen mit der Ersatzbeschaffung von Strom für die ausfallende Produktion kostet dies die Axpo rund 350 Millionen Franken. Die Axpo plant laut Walo, die Anlage bis gegen 2030 zu betreiben.

Scharfe Reaktion von Greenpeace

Die Grünen haben eine Demonstration angekündigt für den Fall, dass Beznau 1 wieder in Betrieb gehen darf. Sie soll am Dienstag ab 18 Uhr vor dem Axpo-Hauptsitz in Baden steigen.

In einer ersten Reaktion verurteilt Greenpeace die Wiederinbetriebnahme von Beznau 1. Es sei ein "schwarzer Tag für die nukleare Sicherheit". Greenpeace werde die technischen Grundlagen zum ENSI-Entscheid in den kommenden Wochen vertieft analysieren. Bereits jetzt lasse sich aber sagen, die Aufsichtsbehörde nehme ein erhöhtes Risiko billigend in Kauf.