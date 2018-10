Der 69-Jährige Mann mit Heimatort Beinwil am See hatte in den 90er-Jahren im Sport- und Trainingszentrum Fiesch im Oberwallis zahlreiche Mädchen sexuell missbraucht und vergewaltigt. Das Kantonsgericht Wallis verurteilte den Mann deshalb im September 2012 zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und acht Monaten. Die von der Vorinstanz verfügte Verwahrung hob es zu Gunsten einer stationären therapeutischen Massnahme auf.

Das Straf- und Massnahmenvollzugsgericht entschied im Mai, diese Massnahme aufzuheben und ordnete stattdessen eine Verwahrung an. Es folgte der Empfehlung der Kantonalen Kommission zur Beurteilung der Gemeingefährlichkeit. Die Experten kamen zum Schluss, dass sich nach mehrjähriger Psychotherapie keine Verbesserung ergeben habe.

Sie attestierten U.B. ein nach wie vor hohes Rückfallrisiko und stellten ihm zudem eine unverändert schlechte Kriminalprognose aus. Der Mann hatte bei einer Anhörung vor dem Straf- und Massnahmenvollzugsgericht im April seine Gefährlichkeit bestritten und seine Freilassung verlangt. 1979 war er bereits wegen ähnlicher Delikte zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Der Entscheid der Vorinstanz sei rechtens, urteilte das Walliser Kantonsgericht am Montag. Es lehnte mehrere formelle Rügen des Beschwerdeführers ab. Die Durchführung eines «Einheitsverfahrens», in welchem das Straf- und Massnahmenvollzugsgericht die stationäre therapeutische Massnahme aufhob und daran anschliessend die Verwahrung anordnete, sei zulässig.

Rückfallrisiko ist hoch

Auch in materieller Hinsicht bestä-tigte das Kantonsgericht die Anordnung der Vorinstanz. Der Mann werde weiter als gefährlich eingestuft und es bestehe ein hohes Rückfallrisiko. Trotz kompetenter und lange dauernder Therapie habe kein Erfolg respektive keine Veränderung erzielt werden können.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger hat angekündigt, den Entscheid beim Bundesgericht anzufechten. Vor dem Kantonsgericht hatte er die Freilassung seines Mandanten oder mindestens eine Rückweisung an die Vorinstanz gefordert. Er kritisierte Verfahrensfehler, sprach von einem «Verfahrens-Scherbenhaufen».

Im Aargau ist U.B. unter der Bezeichnung «Chloroform-Unhold» bekannt. Von 1977 bis 1979 stieg er über 50 Mal in Häuser in Brugg, im Wynental und im Freiamt ein. Er kundschaftete aus, wo Mädchen wohnen und suchte sie nachts in ihren Schlafzimmern heim. Dort betäubte er sie mit Wattebäuschen, die er in Trichloräthylen (Chloroform) tauchte. Es kam zu mindestens fünf Vergewaltigungen und zu weiteren sexuellen Handlungen. (sda/nro)