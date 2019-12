Der Aargauer Starkoch Daniel Humm eröffnet in London – und erhält 15'000 Reservationsanfragen

Daniel Humm zählt seit Jahren zu den ganz Grossen der Spitzengastronomie. Der Schinznach aufgewachsene Koch erzielte seinen Durchbruch in New York im Dreisterne-Restaurant «Eleven Madison Park». 2017 stand es auf Platz 1 der Rangliste von The World’s 50 Best Restaurants. Doch selbst die heimliche Welthauptstadt genügt Humm nicht mehr. Er expandiert erneut und kommt zurück nach Europa. Nach London, um exakt zu sein: Sein Restaurant «Davies & Brook» eröffnet am Montag. Es liegt an der Brook Street, die zum Grosvenor Square mit dem Roosevelt-Memorial führt.

In einem Interview mit dem Gault-Millau-Magazin verrät Humm, dass 15'000 Reservationen für den ersten Tag deponiert worden sind. 240 Gäste finden Platz. Über seine Ziele in London, sagt Humm:

Meinen Leuten sage ich es so: ‹Wir wollen das beste Restaurant in London sein!› Das soll nicht arrogant klingen, im Gegenteil: Ich achte sehr darauf, dass wir niemals die Demut verlieren. Aber als Coach gehe ich mit meiner Mannschaft in jedes Spiel, um es zu gewinnen.

Das Restaurant mit seinen 30 bis 40 Köchen gilt zwar als «Fine Dine»-Restaurant und soll aber weniger «steif und verstaubt» daherkommen. Der Service sei locker, es laufe Musik und eine Bar stehe absichtlich so, dass man den Barkeeper beim Mixen hören könne, so Humm im Gault-Millau-Magazin. Das Team ist bereit für die Eröffnung und schwört sich mit einem Ritual ein, das Daniel Humm auf Instagram teilt:

Und was ist das Erfolgs-Geheimnis des Aargauers?

Es ist vielleicht vergleichbar mit einem Künstler: Der wird kein Grosser, weil er besonders gut malen kann, sondern weil er einen Moment erwischt. Als Koch ist es ähnlich, man wird nicht bekannt, weil man sehr gut kochen kann, das können viele. Man muss etwas kreieren, das in diesem Moment genau das richtige ist. Ich glaube, das gelingt mir heute auf Grund meiner Erfahrung und dem Gespür für den Ort.

Übrigens: Wer Humms Kochkunst in der Schweiz geniessen will, hat dazu Anfang 2020 Gelegenheit. Vom 5 bis 28. März 2020 ist er mit seinem Team im Hotel Baur au Lac in Zürich anzutrefen. Wer es alltäglicher will, der kann seine «Humm Dogs» in dieser Zeit auf dem Bürkliplatz geniessen. Der Erlös geht an das Kinderspital.