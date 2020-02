Der Messerstecher von Aarau ist schuldunfähig – er muss in eine Therapie, nicht ins Gefängnis

Er klingelte an der Haustüre von Hildegard Enz Rivola. Sie öffnete und er rammte ihr unvermittelt das Messer in den Oberkörper. An der Gerichtsverhandlung am Mittwoch wurde eindeutig, mit welcher Brutalität der heute 29-jährige Kroate am 17. Januar 2019 das Leben der 66-jährigen Frau beendete. Es war kurz vor 18 Uhr. Er schob sie nach hinten in die Wohnung, verschloss die Türe hinter sich und stach immer und immer wieder auf die wehrlose Rentnerin ein.

Auch als diese zu Boden stürzte, stach er mindestens 30 Mal auf Rumpfvorder- und Hinterseite ein. 20 weitere Stichverletzungen fügte er ihr an Armen und Beinen zu. Danach drehte er sich um, verliess die Wohnung und ging in Aarau auf den Bus. Zurück in sein Zuhause. Dort hatte er am Nachmittag noch die Klinge des Messers geschliffen.

Hildegard Enz Rivola schleppte sich trotz der vielen Verletzungen mit Mühe nach draussen auf den Vorplatz ihrer Wohnung. Sie schrie um Hilfe, die Nachbarn fanden sie dort. Um 19.52 Uhr, knapp zwei Stunden nachdem der Täter sie attackiert hatte, verstarb die zweifache Mutter im Kantonsspital Aarau. Das Messer hatte Milz und Leber getroffen, Hildegard Enz Rivola hatte viel Blut verloren.

Gutachterin attestiert dem Täter Schuldunfähigkeit

Es ist eine Tat, die den Angehörigen schwer zu schaffen macht. Die zwei erwachsenen Söhne und der getrennt lebende Ehemann trafen am Mittwoch zum ersten Mal auf den Mann, der ihre geliebte «Hilde», wie sie sie nannten, aus dem Leben riss.