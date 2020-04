Deutschen Einkaufstouristen mit Wohnort Schweiz droht jetzt eine Busse – auf beiden Seiten der Grenze

Es sah zunächst wie ein April-Scherz aus. Die Regionalpolizei Zurzibiet veröffentlichte am Mittwoch in sozialen Medien ein Foto mit einem Plakat der Eidgenössischen Zollverwaltung. Darauf war zu lesen: «Ausreisen zum Zweck des Wareneinkaufs sind nicht gestattet. Wareneinkäufe werden bei der Einreise in die Schweiz zurückgewiesen. Inkl. Ordnungsbusse.» Dies sei jedoch keineswegs ein Scherz, wie die Regionalpolizei Zurzibiet auf Anfrage bestätigte. Es sei eine neue Verordnung der Eidgenössischen Zollverwaltung.

Nun handelt es sich dabei nicht um eine neue Verordnung, sondern lediglich um eine Anpassung der bereits bestehenden COVID-19-Massnahmen des Bundesrates. Und damit um eine Verschärfung. Darf noch im Ausland eingekauft werden? Am Montag, den 16. März, schloss die deutsche Bundespolizei die Grenze zur Schweiz. Nur noch Grenzgänger, die im Nachbarland arbeiten, dürfen die Grenze passieren. Offen ist sie auch für den Warenverkehr und für Personen mit einer Ausnahmebestimmung, etwa wenn sie ein im Sterben liegendes Familienmitglied besuchen. Was aber ist mit deutschen Staatsbürgern, die in der Schweiz wohnen und in Deutschland einkaufen wollen? Deutschland müsste sie theoretisch einreisen lassen. Die Schweiz bei der Rückfahrt ebenso. Auch Schweizer Staatsbürgern könnte die Heimkehr nicht verweigert werden. Dürfen also Deutsche mit Wohnort in der Schweiz als Einkaufstouristen über die Grenze und wieder zurück?