«Ich habe hier in zwei Stunden rund 40 Schwarzmeergrundeln gefangen, und das auf einer Fläche von einem Quadratmeter», sagt Hobbyfischer Kurt Amsler aus Rheinfelden. Freude am kleinen Fisch, der am Flussboden lebt, sich rasant vermehrt und fast alles frisst, hat Amsler aber nicht. «Gut sind die Grundeln eigentlich nur für Kinder, die Fischen lernen wollen und keine Geduld haben.» Für heimische Arten ist der Fisch, der sich in den letzten Jahren von Osteuropa her ausgebreitet hat, hingegen ein Problem. Dies zeigte sich am Kurs «Frischer Fisch: Die Schwarzmeergrundel», der vom Naturama Aargau organisiert wurde.

Projektleiterin Stéphanie Vuichard wies darauf hin, dass der Anteil der Schwarzmeergrundeln im Rhein stark gestiegen sei. 2013 wurde keine einzige festgestellt, 2016 war schon jeder dritte Fisch im Fluss eine Grundel. Weil sie den Laich anderer Fische fressen, zwischen April und September mehrfach Eier legen und andere Arten verdrängen, stellen die Grundeln eine Gefahr für die ursprüngliche Fischwelt dar.

Massnahmen gegen Ausbreitung

Von der heimischen Groppe lässt sich die fremde Grundel durch die Bauchflossen unterscheiden, die zu einem Saugnapf zusammengewachsen sind. Ein weiteres Merkmal ist ein schwarzer Fleck an der Rückenflosse – bei den Tieren, die Amsler aus dem Rhein gezogen hatte, war dies gut zu erkennen. Wie vorgeschrieben, hatte der Fischer die Grundeln nach dem Fang sofort getötet. Dies ist eine der Vorsichtsmassnahmen, um die weitere Verbreitung rheinaufwärts zu verhindern. Zwei weitere: Fischer sollen die Grundeln nicht als Köderfische brauchen, Schiffsbesitzer ihre Boote reinigen, wenn sie vom Rhein auf andere Gewässer umgesetzt werden.