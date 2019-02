Die neuste Wirtschaftsumfrage «spiegelt eine nach wie vor positive Stimmung bei den Verantwortlichen der Aargauer Unternehmen», so Studienverfasser Christoph Vonwiller von Fahrländer Partner. Nach einem guten 2018 rechne die Mehrheit der teilnehmenden Firmen jetzt zwar mit geringfügig nachlassender Dynamik. Dennoch, und trotz langsamerer Gangart der globalen Konjunktur, erwarten sie 2019 ein solides Wachstum.

Entgegen den Erwartungen aufgrund von Hiobsbotschaften zu angekündigtem Stellenabbau bei GE oder Brugg Cables ging die Beschäftigung im Industriesektor letztes Jahr «nur» um knapp ein Prozent zurück. Dieses Jahr soll es gar wieder leicht ins Positive drehen. Wobei anzufügen ist, dass sich Arbeitsplatzreduktionen nicht überall sofort auswirken. Die Zahlen sind zudem je nach Branche sehr verschieden. So sank die Beschäftigung im Maschinenbau letztes Jahr um fast zwei Prozent. Auch 2019 soll sie minim rückläufig sein.

In der Metallindustrie erlebte man letztes Jahr hingegen ein Plus von einem halben Prozent. 2019 soll es noch etwas mehr werden. Letztes Jahr stieg die Beschäftigung in der Elektroindustrie um über zwei Prozent. 2019 soll sie nochmals leicht zunehmen. Ein Plus von einem Prozent erwartet 2019 die Metallindustrie. Besonders positiv gestimmt ist man in der Pharmabranche. Klar positiv sind die Beschäftigungserwartungen im dritten Wirtschaftssektor, dem Dienstleistungsbereich. Letztes Jahr nahm die Beschäftigung hier um satte zwei Prozent zu, 2019 wird immerhin eine Steigerung von gegen einem Prozent erwartet.