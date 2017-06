Dieter Egli (SP), der als Präsident der Finanzkommission viel mit Brogli zu tun hatte, lobt die fairen Auseinandersetzungen: «Ich bin sehr erschüttert, auch wenn wir politisch viele Meinungsverschiedenheiten hatten – persönlich war er immer sehr herzlich, offen und ehrlich. Er spielte nicht irgend ein Spiel, sondern strahlte immer aus, dass er für das Gespräch und die Zusammenarbeit offen war», erklärt Egli. «Brogli war ein Vollblutpolitiker, hatte aber mit den Finanzen besonders in den letzten Jahren einen schwierigen Job. Man hat gespürt, dass ihm das auch zugesetzt hat.» Und die SP Aargau schreibt in einer Medienmitteilung: «Wir haben Roland Brogli in den politischen Auseinandersetzungen als fairen Politiker erlebt, der auch bei unterschiedlichen Vorstellungen die Begegnung und das Gespräch suchte.»

Integrationsfigur und Mentor

Markus Dieth (CVP) hat von Brogli das Departement Finanzen und Ressourcen übernommen. «Wir hatten ein freundschaftliches Verhältnis – es ist natürlich sehr schön, wenn man das Departement von so jemandem übernehmen und sich austauschen kann. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich», sagt er konsterniert. «Die Nachricht hat uns sehr betroffen gemacht. Er hat dieses Departement 16 Jahre lang geführt und war für mich eine Integrationsfigur und ein Mentor.» Er habe die Mitarbeiter informieren müssen, es sei allen tief unter die Haut gegangen. «Besonders weil es so plötzlich kam, wie ein Blitzschlag. Wir hatten gehofft, er könne die Pensionierung mit seiner Frau Rosmarie geniessen.»