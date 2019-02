Im Fall Rupperswil sollen aber nicht nur diverse beschlagnahmte Gegenstände vernichtet werden. Die Staatsanwaltschaft stellte ausserdem den Antrag, das Institut für Rechtsmedizin in Aarau sowie die IT und Kriminaltechnik der Kantonspolizei seien anzuweisen, sämtliche Asservate, Gegenstände und Daten, die im Zusammenhang mit dem Strafverfahren sichergestellt und gesammelt wurden, zu vernichten.

Das Aargauer Obergericht bestätigte dies im Dezember 2018 und hob einzig eine angeordnete Psychotherapie auf . Nun haben die Parteien das Urteil erhalten. Die schriftliche Fassung enthält zwei Neuigkeiten: zur Honorarkürzung und zur Vernichtung von Beweismitteln. Derzeit läuft die dreissigtägige Frist, in der Beschwerde am Bundesgericht eingereicht werden kann.

Kurz vor Weihnachten 2015 klingelte Thomas N. in Rupperswil AG an der Türe einer Familie aus seiner Nachbarschaft. Er missbrauchte den jüngsten Sohn, schnitt allen vier anwesenden Angehörigen die Kehlen durch und zündete das Haus an. Im März 2018 verurteilte ihn das Lenzburger Bezirksgericht zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und einer ordentlichen Verwahrung. Hier gehts zum Urteil.

Der Vierfachmord ist ein aussergewöhnlicher Fall der Schweizer Kriminalgeschichte. Da stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, sämtliche Spuren zu vernichten. Bernhard Graser, Mediensprecher der Kapo Aargau und Verantwortlicher für das Polizeimuseum in Aarau, sagt: «Es wäre meines Erachtens ein Fehler, diese Gegenstände zu entsorgen.» Es handle sich in diesem Fall nicht einfach um Beweismittel, sondern um «Gegenstände mit einem gewissen historischen Wert». «Sie müssten aufbewahrt werden», sagt er und kündigt an, dieses Anliegen intern zu deponieren. Er wolle auf keinen Fall pietätlos erscheinen, betont Graser. Natürlich sei der Fall heute noch viel zu nah, um ihn mit Tathilfsmitteln in einem Kriminalmuseum vorzustellen. «Aber in zwanzig, dreissig Jahren sieht das womöglich anders aus.» Natürlich müsse auch sehr sorgfältig geprüft werden, welche Objekte geeignet wären.

Gleich sieht es der pensionierte Kriminalkommissär Markus Melzl: «Solche Gegenstände muss man behalten.» Er gehe davon aus, dass das Gericht einen entsprechenden Antrag der Kriminalpolizei gutheissen würde.