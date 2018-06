Und den Schülern der altersgemischten vierten bis sechsten Klasse der Primarschule Effingen war bei der Vorstellung am Montag in Olten auch anzusehen, dass ihnen das Üben und Lernen mit Mindsteps Spass macht. Voraussetzung für einen flächendeckenden Einsatz ist natürlich, dass die Schulträger der Volksschule, also die Gemeinden, die Schulen auch mit ausreichend Laptops oder Tablets ausstatten.

Überzeugt von dem Instrument, das (kostenpflichtig) ab sofort auch von Schulen ausserhalb des Bildungsraums Nordwestschweiz genutzt werden kann, ist auch der Aargauer Bildungsdirektor Alex Hürzeler. Mindsteps mache die vom neuen Lehrplan geforderten Kompetenzen durch konkrete Aufgaben sicht- und umsetzbar. Die wichtigsten Fragen des Lernens, «Was können meine Schüler?» und «Was sind die nächsten Lernschritte?», könnten damit beantwortet werden. Dadurch werde auch die Wirksamkeit des Unterrichts aufgezeigt. Und der Unterricht und das Unterrichten – und damit die Arbeit der Lehrkräfte – bleiben nach wie vor die zentrale Ebene der Qualitätssicherung in den Schulen, betont Sabina Larcher, Direktorin der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz.

Der neue Lehrplan mit der Kompetenzorientierung verschiebe aber die Akzente vom Dozieren zum Lernen, so Larcher. Das stelle auch neue Anforderungen an die Lehrkräfte, das Lernen und die systematische Beobachtung und Einschätzung der Lernprozesse und -ergebnisse würden viel stärker in den Mittelpunkt der schulischen Aktivitäten rücken. Ein Instrument wie die Aufgabensammlung Mindsteps unterstütze die Lehrkräfte dabei, dass dies gelingt.

Hilfe für Unterrichtsplanung

Es sei immer etwas schwierig, bei derart komplexen Themen die Vorzüge und Einsatzmöglichkeiten in der Praxis glaubhaft zu schildern, meinte die basel-landschaftliche Bildungsdirektorin Monica Gschwind am Montag in Olten. Sie habe Mindsteps aber selber ausprobiert und sei zu dieser Überzeugung gekommen: dass sich die Aufgabensammlung in der Praxis bewähren wird. Die Lehrpersonen würden damit ein Instrument erhalten, mit dem sie «unmittelbar, rasch und unkompliziert» Resultate zum Leistungsstand ihrer Klasse erhalten. Und wer zum Beispiel Bruchrechnen auf eine neue Art und Weise in den Unterricht integrieren möchte, könne mithilfe von Mindsteps erkennen, ob die Methode für seine Klasse funktioniert.

Hier sieht auch ihr basel-städtischer Amtskollege Conradin Cramer eine Stärke der Aufgabensammlung: Mit Mindsteps würden die Lehrpersonen Hinweise bekommen, wo die Schülerinnen und Schüler stehen, damit das weitere Lernen geplant werden kann. Er nennt ein Beispiel: Eine Lehrperson übernimmt neu eine fünfte Klasse und will wissen, welche Schullektüre ihren Schülern entspricht, ohne überfordernd zu sein. Mit Mindsteps wird sie Hinweise für die Wahl einer passenden Lektüre finden.