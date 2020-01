Drei Einbrüche an einem Wochenende – hier dringen Einbrecher in Häuser ein

Die unverschlossene Hintertür eines Einfamilienhauses in Oftringen war für einen Einbrecher am letzten Freitagabend ein Geschenk, das er dankend annahm. Bei dieser Straftat blieb es am vergangenen Wochenende aber nicht, insgesamt ereigneten sich vier Einbrüche im Bezirk Zofingen. Daneben musste die Kantonspolizei Aargau auch im Bezirk Baden wegen zahlreichen Einbruchdiebstählen ausrücken.

Im Bezirk Zofingen waren die Einbrecher konkret in Oftringen und Safenwil aktiv, wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage sagt. «Am frühen Freitagabend letzte Woche suchten Einbrecher zwei Mehrfamilienhauswohnungen sowie ein Einfamilienhaus in Oftringen heim.»

Während es zweimal beim Versuch geblieben sei, erbeuteten die Täter in einer der Wohnungen Schmuck. «Passend zur Jahreszeit ebenfalls in den frühen Abendstunden brach eine unbekannte Täterschaft dann am vergangenen Samstag noch in ein Einfamilienhaus in Safenwil ein.» Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang bestehe, sei noch unklar.