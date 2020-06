Drei Jobs, zwei Kinder, ein Studium: Junge Aargauerin landet wegen Lockdown fast in Sozialhilfe

«Wir waren immer knapp am Existenzminimum, aber vor Corona ging es irgendwie immer gut. Wir waren zufrieden, es hat gereicht. Wir konnten nie in die Ferien, aber wir hatten ein gutes Leben», erzählt Janine T. (Name geändert). Die 34-Jährige aus dem Aargau erzählt nüchtern, gefasst. Sie bemitleidet sich nicht, wirkt nicht überfordert oder traurig. Eher zufrieden und erleichtert, dass alles irgendwie gut gegangen ist.

Doch der Reihe nach.

Janine T. hat zwei Söhne, der Jüngere geht in den Kindergarten, der Ältere in die Primarschule. Die Aargauerin hat drei verschiedene Jobs: einen als Reinigungskraft, einen als Küchenhilfe in einem Café und einen als Betreuerin für beeinträchtigte Personen. Obendrein macht Janine T. noch ein berufsbegleitendes Studium. Empfohlen sind, neben dem Studium maximal 40 Prozent zu arbeiten. Janine T. arbeitet mindestens 60 Prozent. Für ihr Studium gelernt hat sie vor dem Lockdown immer dann, wenn ihre beiden Söhne in der Schule waren. Als die Schulen zugingen, musste sie lernen, wenn die beiden schliefen – meist von acht Uhr abends bis um ein, zwei Uhr in der Nacht. Aber das war nicht die einzige Herausforderung, die das Coronavirus für Janine T. mit sich brachte.

Die Aargauerin verlor mit Beginn des Lockdown gleich einen grossen Teil ihres Einkommens. Das Café, in dem sie arbeitete, schloss und schickte die Küchenhilfen in Kurzarbeit. Das Unternehmen, in dem sie putzte, brauchte sein Reinigungstermin nur noch alle zwei Wochen. Als Betreuerin konnte ­Janine T. zwar mehr arbeiten als sonst, die Einschränkungen bedeuteten aber trotzdem rund 500 Franken weniger Einkommen pro Monat.

Eine beträchtliche Summe für Janine T., die pro ­Monat etwa 2000 Franken verdient. Dazu kommen Alimente, die ihr Ex-Mann an sie zahlt. «Ich möchte das Klischee gleich ausräumen, mein Ex-Mann zahlt die Alimente und er zahlt sie zuver­lässig. Ich bin nicht deswegen in Schwierigkeiten gekommen», betont Janine T. Der Grund war viel mehr der Lockdown. «Wegen der Kurzarbeit ist so viel weggefallen, dass wir auf Hilfe angewiesen waren, um wenigstens immer etwas zu essen zu haben», erzählt ­Janine T.­

«Mami, gell, jetzt sind wir wirklich arm», fragte ihr Sohn

Immer etwas zu essen haben, das war für die meisten Schweizerinnen wohl auch während der Coronakrise selbstverständlich. Für Janine T. nicht. Gerade auch alleinerziehende Mütter, wie sie eine ist, kamen in den vergangenen Wochen in Schwierigkeiten. «Bei getrennten Paaren, wenn beide Partner wenig verdienen, rutschen die Frauen viel häufiger in die Sozialhilfe», sagt die 34-Jährige.

Janine T. hat irgendwann während des Lockdown die ersten Formulare für die Sozialhilfe ausgefüllt. Das war, als sie merkte, dass das Geld wirklich nicht mehr reichte. Irgendwann, erzählt die junge Mutter, habe sie angefangen, Ende Monat durchzurechnen, ob sie irgendetwas falsch gerechnet, eine falsche Entscheidung getroffen habe. «Einmal habe ich uns eine Wassermelone gekauft und Ende Monat habe ich mir gedacht: Hätte ich doch die Wassermelone nicht genommen, hätte ich doch besser Waschmittel gekauft.»