Erst bewilligt der Kanton Feuerwerksverkäufe, dann fährt an Silvester die Polizei vor

Noch schnell einkaufen vor den Feiertagen – das machten wohl so einige Schweizerinnen und Schweizer am 31. Dezember. Vor den Drive-in-Feuerwerksverkäufen im Aargau stauten sich die Autos, wie Tele M1 berichtet. Per Drive-in konnten Kundinnen und Kunden dort Feuerwerk durchs Autofenster kaufen. «Eine super Idee», so ein Kunde. Und vermeintlich corona-konform.

Doch für einige die Aargauer sollte es zum Festessen keine Knaller geben: Just in jenem Moment, als die TV-Journalisten beim Feuerwerksverkauf in Suhr filmten, fuhr die Regionalpolizei vor und stoppte den Verkauf. Ähnliche Szenen spielten sich gemäss Tele M1 auch in Buchs ab.

«Hau-Ruck-Aktion» der Kantonsärztin