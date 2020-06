EVP-Grossrat fordert: Kanton soll Gebühren aus Corona-Strafbefehlen zurückzahlen

67 Strafbefehle und mehr als 2500 Ordnungsbussen wurden im Aargau wegen Verstössen gegen die Covid-19-Verordnung des Bundes und das Epidemiengesetz erlassen (AZ vom 9. Juni). Bestraft wurden unter anderem Ladenbesitzer, die ihr Geschäft unerlaubt offen hielten, oder Personen, die gegen das Versammlungsverbot verstiessen. In einem ersten Prozess vor Bezirksgericht Aarau wurde eine junge Frau freigesprochen, die sich trotz Verbot auf dem Schulareal Suhr aufgehalten haben soll. Hätte die Frau den Strafbefehl akzeptiert, wären eine Busse von 100 Franken und eine Strafbefehlsgebühr von 300 Franken fällig geworden.

Das stösst EVP-Grossrat Uriel Seibert sauer auf: In einem Vorstoss, den er am Dienstag eingereicht hat, kritisiert er, dass die Gebühren bei Strafbefehlen die Busse «in diversen Fällen massiv übersteigen». Seibert verlangt vom Regierungsrat, den Erlass oder die Rückerstattung der Strafbefehlsgebühren zu prüfen. «Ich habe selber noch keine Abklärungen getroffen, ob und auf welche Art dies möglich wäre», sagt Seibert auf Nachfrage der AZ. Er hält aber fest, dass Einzelrichter Reto Leiser bei der Verhandlung gesagt habe, es sei «rechtlich fragwürdig, ob die Aargauer Kantonsärztin ein Betretungsverbot für Schulanlagen anordnen darf».

Zudem seien die Bestimmungen zur Covid-19-Verordnung und zum Epidemiengesetz nicht in einem ordentlichen Gesetzgebungsprozess entstanden, betont Seibert. Noch weiter ging Strafrechtsprofessor Marcel Niggli kürzlich in einem Gastbeitrag in der «NZZ»: Er hält es generell für verfassungswidrig, wie der Bundesrat die Corona-Strafnormen eingeführt hat.

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Natürlich gelte grundsätzlich das Prinzip «Unwissenheit schützt vor Strafe nicht», räumt Seibert ein. Für ihn sei klar, dass vorsätzliche Verstösse gegen die Coronaregeln eine Strafe nach sich ziehen müssten. Es sei zum Beispiel allgemein bekannt gewesen, dass Läden nicht öffnen dürften.