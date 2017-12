Der Vierfachmord Rupperswil ist eine der brutalsten Taten der Schweizer Kriminalitätsgeschichte. Der mutmassliche Täter Thomas N. (35), der im März vor Gericht gestellt wird und geständig ist, hat eine Frau, ihren beiden Söhne sowie die Freundin des älteren Sohnes im Haus der Familie ermordet. Er wurde 146 Tage nach der Tat gefasst.

Bei den Ermittlungen wurden, dank den Antennensuchläufen, 30'000 Handydaten überprüft. Konkret wollten die Ermittler mit feststellen, wer während sieben Stunden, sprich von 6 bis 13 Uhr am 21. Dezember 2015 in 135 Mobilfunkzellen rund um den Tatort mit einem Handy eingewählt war. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau stellte den Antrag bereits am 28. Dezember, also eine Woche nach der Tat. Im März und April folgten weitere Antennesuchlauf-Aufträge. Inwiefern die Handydaten die Ermittler auf die Spur des mutmasslichen Täters geführt haben, darüber hat sich die Staatsanwaltschaft bisher nicht geäussert.

Hofmann erwartete, dass der Entscheid zum Präjudiz werden könne. Im Fall Rupperswil wären die Antennensuchläufe unabhängig von den Kosten angeordnet worden. Ob dies auch bei weniger spektakulären Fällen und in kleineren Kantonen mit kleinen Budgets der Fall wäre, dahinter setzte er ein Fragezeichen. "Es wäre heikel, wenn ein Täter nicht gefasst wird, nur weil sich die Strafverfolgungsbehörden aus Kostengründen scheuen, die als notwendig erachteten Ermittlungen vorzunehmen."