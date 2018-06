Der Bankrat zolle dem Entscheid, «der von einem hohen Verantwortungsbewusstsein zeugt», grossen Respekt. Die persönliche Integrität und das Vertrauen in Koradi seien zu keinem Zeitpunkt infrage gestellt gewesen.

Pascal Koradi habe in den knapp zwei Jahren seiner Amtszeit die Weichen für eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der Bank gestellt, sagt Bankratspräsident Dieter Egloff. In seiner Wirkungszeit habe sich die AKB sehr erfolgreich positioniert. Der Bankrat danke Koradi «für sein ausserordentlich grosses und erfolgreiches Engagement und sein erfolgreiches Wirken».

Entschluss zu Sitzungsbeginn

Doch wie freiwillig war der Rücktritt? Koradi habe seinen Entschluss zu Beginn einer am Montagabend anberaumten Bankratssitzung mitgeteilt, sagt Egloff. Die Sitzung war einberufen worden, damit der Direktionspräsident seine Sicht der Dinge zu den ihn belastenden Textstellen im Untersuchungsbericht darlegen konnte.

Was Koradi sagte, lasse tatsächlich einiges in anderem Licht erscheinen, so Egloff. Er finde es sehr schade, dass Koradi im Rahmen dieser Untersuchung nicht angehört wurde. Die Frage, ob der Bankrat Koradi nach seinen Erklärungen zum Rücktritt aufgefordert hätte, sei mit der Rücktrittsankündigung obsolet geworden.