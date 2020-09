Kurz vor 21 Uhr am Sonntagabend rücken Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Bahnhofstrasse in Aarburg aus. Lichterloh steht der Dachstock in Brand. Die Feuerwehren Aarburg und Rothrist sowie die Stützpunktfeuerwehr aus Zofingen sind vor Ort. Dichte Rauchschwaden sind kilometerweit zu sehen, hüllen selbst die Aarburger Festung in Nebel.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Löscharbeiten sind noch im Gang.