Finden Sie das Tragen von Masken unangenehm? Das sagen unsere Leserinnen und Leser

In der Schweiz gilt seit Montag die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch wenn sich die meisten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer daran halten, gibt es auch jene, die keine Maske aufsetzen wollen. Aus Prinzip? Weil es störend ist, etwas im Gesicht zu haben? Die Frage lässt sich wohl nicht abschliessend beantworten.

Umso mehr interessiert uns die Meinung unserer Leserinnen und Leser. Die Antworten auf unsere Frage, die wir auf Facebook stellten, fielen unterschiedlich aus und reichten von «definitiv unangenehm» bis «halb so wild». In einem Punkt waren sich fast alle unsere Leserinnen und Leser jedoch einig: Auch wenn das Maskentragen ungemütlich sein kann, so erachten sie Masken derzeit dennoch als sinnvoll.

Lesen Sie hier eine Auswahl der Antworten als Zitate: