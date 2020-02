Frontalkollision zwischen Auto und Lastwagen: zwei Verletze und grosser Sachschaden

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Montagabend kurz vor 19 Uhr in Rothrist. Aus noch unbekannten Gründen kam es auf der Bernstrasse zu einer Frontalkollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Dabei verletzte sich der 34-jährige Autolenker mittelschwer. Der 45-jährige Lastwagenchauffeur wurde leicht verletzt. Beide wurden mittels Ambulanz ins Spital überführt.



Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 30'000 Franken.



Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Personen, welche Hinweise zum Unfall machen können, sind gebeten, sich bei der Polizei in Schafisheim unter der Telefonnummer 062 886 88 88 zu melden.

