Die Türe wurde aufgebrochen, der Stadtammann musste als Amtsperson anwesend sein. Dies ist so festgelegt, um willkürliches Handeln seitens der Polizei zu vermeiden. Die ganze Aktion dauerte rund zwei Stunden, dabei wurden mehrere Computer zur weiteren Untersuchung mitgenommen. Laut dem Bundesamt für Polizei Fedpol war Bremgarten der einzige Ort in der Schweiz, an dem Razzien durchgeführt wurden.

Schwere Vorwürfe

Auslöser für die Aktion war ein Rechtshilfegesuch der Hamburger Staatsanwaltschaft. «Wir führen gegen einen 27-jährigen Mann ein strafrechtliches Verfahren», sagt Nana Frombach, Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg. Dem jungen Schweizer werden schwerer Landfriedensbruch und schwere Brandstiftung vorgeworfen. Er soll laut Frombach in den frühen Morgenstunden des 7. Juli 2017 an Ausschreitungen an der Elbchaussee in Hamburg beteiligt gewesen sein. Die Ermittler hatten sein Foto bereits im Zusammenhang Krawallen am G20-Gipfel in Hamburg veröffentlicht.