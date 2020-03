Helfen Sie mit, das regionale Gewerbe zu unterstützen: Diese Geschäfte bieten jetzt Abhol- und Lieferdienste an

Seit Dienstag sind alle Restaurants und die meisten Läden in der Schweiz geschlossen. Viele Gastronomen und Lebensmittelhändler, aber auch andere Dienstleister setzen nun auf Take-Away-Lösungen oder Heimlieferdienste. Wir sammeln alle Angebote. Helfen Sie mit, die Karte auszubauen und melden Sie uns Ihren Tipp via E-Mail an dominic.kobelt@chmedia.ch. Wir benötigen:

Name des Betriebs

Beschreibung des Dienstes (z.B. Takeaway und Hauslieferdienst)

Kontakt (Website und/oder Telefonnummer)

Adresse