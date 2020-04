Heute vor 45 Jahren begann die Besetzung des AKW-Geländes in Kaiseraugst – ein Blick zurück in Bild und Ton

Im Aargau finden in den 1950er-Jahre die ersten Experimente zur Nukleartechnik statt, später werden hier drei von fünf Schweizer Kernkraftwerken gebaut. Woher kam diese Begeisterung, wieso endete sie mit dem Bau von Leibstadt 1984 und warum wehte bereits zehn Jahre davor in Kaiseraugst ein ganz anderer Wind? Zeitzeugen und Experten liefern im AZ-Dokfilm, der zusammen mit Zeitgeschichte Aargau entstanden ist, Antworten:

In den Jahren des Widerstands gegen Kaiseraugst diskutierte die in der Atomfrage entzweite Schweiz das Für und Wider der Nuklearenergie. In der Nordwestschweiz und im aargauischen Fricktal stimmten bürgerliche Kreise mit ein. In Rheinfelden auch in Sorge um den Ruf als Kurort und um das Quellwasser für die örtliche Brauerei.

Über 20 Jahre später schrieb der Bund das Projekt ab und entschädigte die beteiligten Stromfirmen. Unterdessen waren im Windschatten der Kaiseraugster Proteste die Kernkraftwerke in Leibstadt und Gösgen gebaut worden.