Zum Sonntagsprogramm stossen neu der begnadete Entertainer Marc Sway sowie Steiner & Madlaina mit ihrem bitter-schönen Indie-Pop, wie die Veranstalter des Heitere Open Air in ihrer Mitteilung schreiben. Für österreichischen Schmäh und eine Programmbereicherung sorgen am Familientag überdies Seiler und Speer , die in ihrer Heimat bereits die grossen Konzerthallen füllen.

Am Samstag garantieren The Electric Swing Circus ein mitreissendes Finale bei dem kein Bein stillsteht. Aber auch dieser Tag lässt sich richtig gemütlich starten: Die Badener Pedestrians und der «neue Ed Sheeran» Gavin James bieten mehr als Reggae-Sound bzw. schöne Balladen.

Weitere Acts folgen

Auf der Linden- und der Parkbühne kommen in nächster Zeit weitere drei Acts hinzu, wie die Veranstalter weiter berichten. Die 2018 realisierte Integration der Waldbühne ins Camper’s Paradise habe sich rundum bewährt. Entsprechend werde auch programmatisch am neuen Konzept festgehalten: Aus den zahlreich eingegangenen Bewerbungen für Auftritte am Heitere Open Air wurden zwei Künstler herausgepickt, die am Freitag und Samstag den Auftakt machen, bevor jeweils eine spezielle Cover-Band den Laden endgültig zum Kochen bringt.

Die schönsten Bilder vom «Heitere» 2018: