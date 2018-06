Jetzt wird sie selber Mutter. Kälin und ihr Partner Werner de Schepper – Chefredaktor der «Schweizer Illustrierten» – wollen die Kinderbetreuung so gut als möglich aufteilen. Er wolle wenn möglich einen bis zwei Tage in der Woche daheim bleiben und sie während der ersten Session nach Bern begleiten. «Unsere Arbeitsteilung soll so ausgeglichen wie möglich sein. Heute ist es ja einfacher, wenn auch noch lange nicht gleichberechtigt», sagt Kälin.

Vorwürfe gegen ihren Partner

Auch bei der Debatte um #MeToo bezog sie Position und sprach sich gegen Sexismus in der Gesellschaft aus. In ihrem Blog schrieb Kälin: «Ich wünsche uns den Mut, hinzustehen, sexuelle Gewalt vorbehaltlos zu melden und sexuelle Belästigung laut und deutlich zu benennen.» Später wurde ihrem Partner in einem Artikel im «Tages-Anzeiger» vorgeworfen, in seinem beruflichen Umfeld früher Frauen belästigt zu haben. «Das war keine einfache Zeit für uns», sagt Kälin heute. «Persönlich hat mich die auf anonymen Quellen und haltlosen Anschuldigungen fussende Medienberichterstattung getroffen und auch etwas ratlos gemacht.»

Die «Basler Zeitung» warf Kälin später Doppelmoral vor, weil sie sich nicht zu den Vorwürfen äusserte. Sie wehrt sich: «Es waren anonyme Anschuldigungen gegen meinen Partner, dazu kann ich ja gar nichts kommunizieren.» Kälin selber sieht keinen Widerspruch. «Es wäre dann Doppelmoral, wenn ich jemanden sexuell belästigt hätte.» Aber für die angeblichen Taten Dritter könne sie unmöglich potenzielle Verantwortung übernehmen. «Und ohnehin», so Kälin wieder kämpferisch, «war es genau wieder ein typisches sexistisches Beispiel, dass ich als Frau auf meinen Partner reduziert wurde.»

Bis ihr die Ideen ausgehen

Unter anderem wegen dieser Mechanismen glaubt Kälin nicht, dass die Ziele, die sie als Nationalrätin hat, bald erreicht werden. «Ich bin manchmal schon etwas desillusioniert, aber ich will weiterkämpfen. Dinge wie Vaterschaftsurlaub oder Lohngleichheit werden im aktuellen politischen Schneckentempo wohl noch lange nicht Realität. Dabei wäre es schön, wenn die nächste Generation nicht mehr über die Gleichstellung zwischen Mann und Frau diskutieren müsste.»

Wie lange will sie denn im Amt bleiben? «Bis ich keine Ideen mehr habe», sagt Kälin bestimmt. «Es ist ein Privileg, politisch aktiv zu sein und zu gestalten. Irgendwann hat jeder seine Ideen auf den Tisch gelegt. Dann sind andere dran.»