Im Juli schrieb er der "Schweiz am Wochenende" noch, dass ihm eine Anfrage der Grünen Kantonalpartei vorliege und er mit dem Gedanken spiele, zu kandidieren. Nun hat er sich entschieden. In einem Brief an den Vorstand der Grünen Aargau mit Datum vom heute Dienstag, 18. September, schreibt er, dass er sich gegen eine Kandidatur für die Grünen bei den Nationalratswahlen 2019 entschieden hat.

"Der Entscheid ist langsam gewachsen", schreibt er im Brief, den er auf Facebook und Twitter veröffentlicht. Unumwunden gibt er zu: "Es war ein schwieriger Entscheid." Er habe persönliche, berufliche und innerparteiliche Aspekte berücksichtigt. "Aber ich spüre, dass der Entscheid für mich richtig ist."