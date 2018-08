Und so geht Viagogo konkret vor: Wenn ein Interessent im Internet «Oper Schloss Hallwyl Ticket» eingibt, erscheint zuoberst die Internetseite von Viagogo. Die Angaben über die Verfügbarkeit und die Kapazität sind aber falsch. So sind zum Beispiel die Vorstellungen vom letzten Freitag und Samstag wie auch die heutige Vorstellung als ausverkauft gemeldet worden, obwohl gemäss der offiziellen Verkaufsstelle noch gut ein Drittel der Tickets verfügbar war.

Dazu werden Tickets zu überrissenen Preisen angeboten. Bei Risi hat sich eine verärgerte Frau gemeldet, die ein Ticket der 4. Kategorie (55 Franken) bei Viagogo für 230 Franken gekauft hat. Viagogo nutzt die prominente Internetplatzierung, um potenzielle Kunden zu täuschen und über den Tisch zu ziehen. Meldet sich ein Interessent beim Tickethändler, kauft Viagogo über eine anonymisierte Mailadresse das Ticket direkt bei Oper Schloss Hallwyl zu regulären Konditionen und verkauft das Ticket dem Interessenten zum mehrfachen Preis. Den Schaden haben die Kunden, aber auch der Veranstalter. «Wenn ein gutgläubiger Interessent bei Viagogo sieht, dass es ausverkauft ist, hat er keine Veranlassung, noch unsere Homepage zu konsultieren», sagt Risi.

Juristisches Vorgehen prüfen

Risi hat Viagogo deshalb einen eingeschriebenen Brief an den Hauptsitz in Genf geschrieben, mit einer Mahnung und der Aufforderung, den Ticketverkauf zu unterlassen. Bisher ohne Erfolg und Reaktion. Auch die Versuche der «Aargauer Zeitung», Viagogo zu erreichen, sind bisher erfolglos geblieben.

Risi befürchtet, dass man gegen die Verkaufspraxis, also den Verkauf von Tickets zu überrissenen Preisen juristisch wenig unternehmen kann. Die «bewusste Täuschung und die falschen Angaben, Verschleierung und Irreführung» könnten aber aus der Sicht Risis schon den Tatbestand des «unlauteren Wettbewerbs» erfüllen. Der Verein Oper Schloss Hallwyl prüft, allenfalls mit weiteren betroffenen Veranstaltern, rechtlich gegen Viagogo vorzugehen.

Oper Schloss Hallwyl La Cenerentola. Läuft bis 26. August 2018. Tickets über www.operschlosshallwyl.ch