Die Trauerfeier begann um 15 Uhr. Doch bereits eine Stunde vorher sass ein älteres Ehepaar still zuhinterst in der Mehrzweckhalle und wartete geduldig. Vor der Halle wehten im heftig aufkommenden Wind die Zeininger, die Aargauer und die Schweizer Fahne. Sicherheitshalber wurden die Halterungen von den zwei zuständigen Mitarbeitern des Werkhofs nochmals arretiert. Beim Eingang waren Samariter postiert, daneben wartete in einer Box Gratis-Mineralwasser für alle.

Die Zeininger hatten an alles gedacht und alles rund um die Abschiedsfeier für «ihren» Roland Brogli, mit Unterstützung des Kantons und der Nachbargemeinde Möhlin, perfekt und sehr würdevoll organisiert. Weil zu erwarten war, dass die Kirche St. Agatha zu klein für die vielen Trauergäste sein würde, plante man eine Live-Übertragung in die alte Mehrzweckhalle; ein Public Viewing also, wie man es sonst nur von Sportveranstaltungen kennt. Und die Voraussicht der Zeininger bewährte sich. Die vielen Auswärtigen aus Bund und Kanton, Freunde und Weggefährten, sie alle strömten so zahlreich nach Zeiningen, dass gar nicht für alle Einheimischen ein Sitzplatz in der Kirche blieb.

Trauerfeier in der Halle

Die alte Mehrzweckhalle ist verdunkelt. Unter der Decke baumeln die Ringe. An den Ringen hängen aber keine Turner, sondern die Zeininger und die Aargauer Fahne. Früher wurde hier auch noch geturnt. Jetzt dient die Halle vor allem noch als Versammlungslokal – und an diesem Nachmittag wird sie zur Trauerhalle.

Auf der Bühne steht eine mächtige Grossleinwand, daneben ein gerahmtes Porträtfoto des Verstorbenen; vor der Bühne sind drei Blumenkränze aufgestellt. Auf der Leinwand erscheint das Kirchenschiff, die Übertragung beginnt. Die Zuschauer in der Mehrzweckhalle freuen sich über die hohe Bildqualität; dann ein leichtes Raunen, als Bundespräsidentin Doris Leuthard die Kirche betritt und in der vordersten Reihe Platz nimmt.