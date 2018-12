Am Samstagabend ist es in Oftringen am Tych zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 34-Jähriger fuhr kurz nach 18 Uhr auf einer Suzuki auf einer schmalen Quartierstrasse vom Perry Center weg. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über den schweren Töff und stürzte. Die Maschine schlitterte über den Asphalt und prallte am Strassenrand gegen Steinbrocken.

Der Unfallfahrer erlitt Schürfungen und Prellungen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Eine Ambulanz brachte ihn zur Untersuchung ins Spital. Am Motorrad, das er sich von einer Privatperson geliehen hatte, entstand Totalschaden.

Der 34-Jährige besitzt keinen Führerausweis, weshalb er sich vor der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm zu verantworten haben wird. Diese ordnete ausserdem eine Blut- und Urinprobe an.

