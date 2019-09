Mystisch, herzig, mutig – so lassen sich die Bilder auf Jeanne Zoé Arbers Instagram-Account wohl am besten beschreiben. Auf einigen Bildern trägt sie wallende Kleider, blickt verträumt in die Kamera, umarmt ein Pferd.

Auf anderen macht sie wagemutige Stunts auf dem Rücken des Tiers. Als Bildunterschrift wählt sie manchmal Psalmen oder motivierende Sprüche. Die 19-Jährige wohnt auf einem Hof in Erlinsbach SO, zuvor lebte sie 18 Jahre lang im Aargau. Auf dem Hof arbeitet Arber als Pferdetrainerin und Reitlehrerin. Künftig will sie sich in der Schauspielerei weiterentwickeln.

Seit 2015 betreibt sie ihren Instagram-Account mit mittlerweile 25 700 Followern. «Ich habe angefangen, Bilder und Videos von meinen Pferden zu posten. Die Arbeit mit Tricks und Zirkuslektionen mit Pferden war 2015 wenig auf Instagram verbreitet.»

Ihr Account zog Tierliebhaber an, aber auch Fotografen wurden auf sie aufmerksam. Auf Instagram hat Arber ein klares Ziel: «Ich will den Menschen Inspiration und Ansporn geben, anders zu denken. Und zwar auf allen Ebenen», sagt sie. «Viele junge Menschen leiden heute unter Depressionen oder wissen gar nicht, wofür sie eigentlich leben.»

Deswegen wolle sie Weisheiten teilen, die ihr wichtig sind. «Ich ging nur zwei Jahre zur Schule, danach wurde ich mit meinen Brüdern zu Hause unterrichtet.» Die Message: «Auch wenn man nicht den 08/15-Weg einschlägt, kann man erfolgreich sein. Da fängt das Abenteuer an.»