Über den guten Steuerfuss freut er sich. Dieser sei aber nicht alles. Für die Einwohnerschaft und für Firmen mindestens so wichtig sei etwa eine Verwaltung, die alle Dienstleistungen an einem Ort anbietet. Man habe auch an Kompetenz gewonnen, weil man seit der Fusion in den Ressorts Ferienvertretungen sicherstellen kann: «Wenn in einer Vorgängergemeinde der Gemeindeschreiber in den Ferien war, ging so lange nichts.»

Obwohl seine Gemeinde gute Erfahrungen macht, habe er an anderen Beispielen gelernt, sagt Weber, «dass Fusionen nicht immer ein Allheilmittel sind. Infrastrukturarme Gemeinden können sie aber stärken, wenn sie zusammengehen. Letztlich muss jede Gemeinde selbst entscheiden, ob sie angesichts komplexer werdender Aufgaben darauf oder auf vermehrte Kooperationen setzen will oder nicht.»