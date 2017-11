Der Fussgängerstreifen liegt rund 30 Meter von der Haltestelle versetzt in Richtung Baden. Um ihn zu benutzen, müssen die Passagiere eine kurze Einbahnstrasse überqueren, dem Trottoir um eine Kurve folgen, dann stehen sie unmittelbar vor dem Fussgängerstreifen.

Die Autofahrer von Baden her sehen die Fussgänger erst dann, was im Dunkeln gefährlich ist. In der Strassenmitte – ohne Insel – wird es nochmals heikel: Autofahrer von Tiefenwaag herkommend sehen die Fussgänger erst kurz vor dem Streifen, da der Bus an der Haltestelle und Autos auf der Gegenfahrbahn die Sicht verdecken. (sga)

Küttigen, Hauptstrasse

Kanton skeptisch, Anwohner begeistert