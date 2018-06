Bremgarten: Diese Nachbarn bekämpfen sich richtig. Was mit Sticheleien und Beschimpfungen beginnt, resultiert in einem Hausverbot, das die Privatklägerschaft ausspricht. Dem wiedersetzt sich der Angeklagte. Er tritt Pfosten des Gartenzauns um und verteilt Flugblätter, die auf die angebliche Videoüberwachung seiner Nachbarn auf öffentlichem Grund hinweisen. Das Gericht verurteilt den Mann zu einer saftigen Geldstrafe von 6500 Franken. Zum Fall.

6- Top of Schweiz:

Ok diese Aargauer Fälle landeten vor Gericht, doch es geht noch deutlich schlimmer. Im Thurgau endete ein Nachbarschaftsstreit sogar tödlich. Ein Bewohner (63) eines Hochhauses in Amriswil (TG) ärgerte sich über seinen angeblich "zu lauten" Nachbar in der Wohnung über ihm. Weil nur er den Lärm als solchen wahrnahm, ordnete die Schlichtungsstelle seinen eigenen Auszug an. Am Morgen des geplanten Umzugs ermordete der Mann seinen Obermieter kaltblütig auf offener Strasse mit mehreren Schüssen aus seinem Revolver. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 12,5 Jahren und zu einer Genugtuungszahlung an die Witwe des Ermordeten in der Höhe von 100'000 Franken.

7. Top of Ausland:

Einen ähnlichen Fall gibt es auch in Deutschland: In Baden Württemberg rastete ein Mann nach einem Nachbarschaftskrieg, in dem es um Müllentsorgung, Umbauten und Durchfahrtsrecht ging ebenfalls aus. Der 39-Jährige erschoss seinen Nachbar mit acht Schüssen aus seiner Pistole. "Ich bin einfach durchgedreht", sagte der Täter.

In Hamm (NRW) waren falsch parkierte Autos der Grund für zwei Tote. Ein Mann erschoss erst seine 65-jährige Nachbarin, die immer wieder Mal die Parkierregeln missachtet hatte, und richtete sich dann selbst.

8. England: Nazis raus

Ein Deutscher zog mit seiner englischen Frau in deren Heimat. Die Nachbarn waren offenbar Rassisten und spielten jedes Mal, wenn sie mit dem Auto am Haus vorbeifuhren, die Titelmusik zur englischen Sitcom "Dad's Army", die im Zweiten Weltkrieg spielt und sich über Deutsche lustig macht. Der Streit ging ohne Gericht mit weiterer Nazi-Musik-Beschallung, Hitlergrüssen und Handgreiflichkeiten weiter.

9. Amerika: Das Haus muss brennen

In besonderen Fall gab es - na wo wohl? - in den USA. Der Amerikaner Phillip Bennett brannte 2013 gleich das komplette Haus seiner Nachbarn ab, weil die ihren Rasen nicht schnitten.