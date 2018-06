Der Dienst für Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF) kommt zum Einsatz, wenn Kantone Verdächtige überwachen wollen. Die Bundesbehörde zapft Telefone an, fängt E-Mails ab oder führt Antennensuchläufe durch. Dafür hat sie wiederholt zu hohe Kosten verrechnet, wie die "Sonntagszeitung" berichtet. Vom Kanton St. Gallen etwa verlangte der Dienst aus Bern 62'400 Franken für eine vierstündige Überwachungsmassnahme. Angemessen wäre nur die Hälfte gewesen, wie das Bundesverwaltungsgericht in einem neuen Urteil festhält.

Es hatte zuvor auch schon bei Überwachungen im Vierfachmord von Rupperswil geurteilt, dass die Bundesbehörde zu viel berechnet hatte. 800'000 Franken hatte der Bund den Aargauer Behörden in Rechnung gestellt. Dagegen legte die Aargauer Staatsanwaltschaft beim Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde ein. Mit Erfolg: Die Richter ordneten die Senkung der Gebühren an. In 48 Suchläufen waren 30'000 Handys abgefischt worden.