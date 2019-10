Mit einem Lasermessgerät führte die Kantonspolizei Aargau am vergangenen Wochenende an mehreren Standorten eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In Unterentfelden kam zudem ein Radargerät zum Einsatz.

Die Messungen fanden jeweils im Ausserortsbereich statt, wo 80 km/h erlabt ist – 17 Fahrzeuglenker fuhren zu schnell. Wie immer bei solchen Kontrollen lag der Fokus ausschliesslich auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, die einem groben Verkehrsdelikt entsprechen und den Führerausweisentzug zur Folge haben.

Kölliken

Am Freitag konnte in Kölliken ein Motorradlenker mit einer Geschwindigkeit von 121 km/h gemessen werden. Der 27-jähriger Schweizer konnte angehalten und zur Anzeige gebracht werden. Er musste sein Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Unterentfelden

Ebenfalls am Freitag konnte in Unterentfelden ein Fahrzeuglenker mit einer Geschwindigkeit von 143 km/h gemessen werden. Der 54- jährige Schweizer wurde angehalten und zur Anzeige gebracht. Ihm wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Würenlos

Am Samstag stoppte die Kantonspolizei in Würenlos fünf Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs waren. Der Schnellste, ein 47-jähriger Schweizer fuhr mit seinem Ferrari mit einer Geschwindigkeit von 132 km/h. Dieser musste sein Führerausweis auf der Stelle abgeben. Gleich erging es einem 22-jährigen Schweizer, der mit einer Geschwindigkeit von 127 km/h unterwegs war.

Drei Fahrzeuglenker, die mit 117-118 km/h gemessen wurden, durften vorerst weiterfahren, müssen jedoch mit einem späteren Entzug des Führerausweises durch das Strassenverkehrsamt rechnen.

Tegerfelden

Am Sonntag kam das Lasermessgerät in Tegerfelden zum Einsatz. Dabei konnte ein 21-jähriger Schweizer mit seinem BMW mit einer Geschwindigkeit von 142 km/h gemessen werden. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis umgehend ab. Gleich erging es drei weiteren Fahrzeuglenkern, welche mit einer Geschwindigkeit zwischen 132-135 km/h unterwegs waren.

Einstweilen weiterfahren durften zudem sechs Verkehrsteilnehmer, welche mit einer Geschwindigkeit von 116-119 km/h gemessen wurden. Auch diese müssen mit einem späteren Führerausweisentzug rechnen.

