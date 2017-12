«Als etwa Neunjähriger wünschte ich mir sehnlichst ein Velo zu Weihnachten, was für meine Eltern ein ziemlich teures Geschenk war. Unter den Geschenken beim Weihnachtsbaum war natürlich kein Velo, sodass ich etwas enttäuscht war. Am Ende der Bescherung sagte mein Vater, ich solle mal im Keller nachschauen gehen, ob dort etwas für mich sei. So schnell wie damals bin ich nie in den Keller gerannt und fand dort tatsächlich ein neues Velo für mich allein, womit ich total glücklich war.»

Karin Bertschi (27) SVP-Grossrätin, Leimbach