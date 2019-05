Prozessbeginn in Lenzburg: Heute steht der Mann, der am 6. November 2017 die 19-jährige Elida zu Tode fuhr, vor dem Bezirksgericht. Das Medieninteresse an der Verhandlung ist gross. Die Angehörigen von Elida – Vater, Mutter und Bruder – sind nicht anwesend. Ihr Anwalt lässt sie dispensieren: "Sie würden das nicht verkraften."

Der Beschuldigte wird keine Aussagen machen, stellt sein Verteidiger André Kuhn gleich am Anfang der Verhandlung klar. "Egal was er sagen würde, er würde von den Medien zerrissen", so Kuhn. Sowohl die Gerichtspräsidentin als auch der Anwalt der Opferfamilie stellen trotzdem Fragen. Der Beschuldigte zögert anfänglich mit den Antworten, schaut seinen Verteidiger verunsichert an und folgt dann seinem Rat. Er antwortet jeweils: "Ich weiss es nicht" und "dazu will ich mich nicht äussern".

Die Haltung des 81-Jährigen ist geknickt. Er gibt lediglich eine kurze Stellungnahme: "Ich will mich entschuldigen für das Ereignis, das passiert ist. Hätte ich sie wahrgenommen, hätte ich natürlich ein Bremsmanöver eingeleitet. Es tut mir furchtbar leid, ich habe sie einfach nicht gesehen. Vielleicht war da Gegenlicht, ich weiss es nicht."

Der Prozess ist auf sechs Stunden angesetzt.

